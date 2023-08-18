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Смоленск
Занимаю постройкой авто, которое давно хотел.
Смоленск
Профиль пользователя Nice67
О себе
Занимаю постройкой авто, которое давно хотел.
Люблю разную музыку,меломан.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
Не нравится:
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