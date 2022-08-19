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Смоленск
Профиль пользователя MuriMur

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О себе

Мы подружимся, если не любишь банальные вопросы «Как дела? Что делаешь?». Я люблю общаться много, весело и продуктивно. Моя профессия про очень много букв, поэтому эпистолярный жанр приветствуется.

Если не знаешь, с чего начать диалог, вспомни сколько пальчиков у котиков 🐾🐱

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🎭 Театр

События пользователя

Смоленск → пообщаться
А давай поговорим о том, какую книгу ты читаешь?
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