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Смоленск
Профиль пользователя Mika321

фото пользователя Mika321

О себе

Живу в Смоленске, люблю выставки, немного рисую, фотографирую

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно📚 Книги🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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