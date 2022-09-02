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Смоленск
Смоленск
Профиль пользователя Mika321
О себе
Живу в Смоленске, люблю выставки, немного рисую, фотографирую
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно📚 Книги🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
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