Ищу новых друзей для оффлайна - и подруг и приятелей. Люблю гулять с какой-то целью, а не просто так. Например: ✅играть в психологические настолки ✅учиться фотографировать или фотографироваться для забавы чтобы потом поржать)) ✅петь без особых событий, правил и караоке ✅изучать нидерландский или язык жестов ✅устраивать пленэры, рисовать на природе ✅пробовать челленджи (что-то новое делать в течение недели) ✅помогать друг другу взращивать некое качество характера (каждый своё) ✅на выставках поболтать ✅на концертах попеть (люблю неформальных рокеров и их акустические камерные концерты) ✅кататься на коньках, играть в волейбол, фрисби, дартс ✅ходить гулять вместе на разные городские фестивали и прочие мероприятие ✅кормить друг друга приготовленной едой, позднее готовить вместе ✅вместе заниматься спортом (каждый по своим нормам и обязательно чем-то общим) ✅вместе пробовать какой-нибудь необычный спорт (скиппинг, скалолазание, ну или что-то попроще тоже подойдёт...) ✅учиться религии (я не воцерковлена, но мне интересно слушать от кого-то об этом, успокаивает что ли... хотя иногда меня заносит в мистику, в общем хочется определиться) ✅учиться базовой медицине у тебя или вместе (бытовые ситуации и экстренные, мне кажется я об этом мало знаю...) ✅вместе танцевать (линди-хоп, твист, бачата, что-то весёленькое) А вот чего я не терплю с кем бы то ни было: ❌болтать о том кааак тяжела жизнь... *🎼звучит музыка страдания*

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Смоленск.

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