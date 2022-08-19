Смоленск
Профиль пользователя Masha_Hermit
О себе
Ищу новых друзей для оффлайна - и подруг и приятелей.
Люблю гулять с какой-то целью, а не просто так. Например:
✅играть в психологические настолки
✅учиться фотографировать или фотографироваться для забавы чтобы потом поржать))
✅петь без особых событий, правил и караоке
✅изучать нидерландский или язык жестов
✅устраивать пленэры, рисовать на природе
✅пробовать челленджи (что-то новое делать в течение недели)
✅помогать друг другу взращивать некое качество характера (каждый своё)
✅на выставках поболтать
✅на концертах попеть (люблю неформальных рокеров и их акустические камерные концерты)
✅кататься на коньках, играть в волейбол, фрисби, дартс
✅ходить гулять вместе на разные городские фестивали и прочие мероприятие
✅кормить друг друга приготовленной едой, позднее готовить вместе
✅вместе заниматься спортом (каждый по своим нормам и обязательно чем-то общим)
✅вместе пробовать какой-нибудь необычный спорт (скиппинг, скалолазание, ну или что-то попроще тоже подойдёт...)
✅учиться религии (я не воцерковлена, но мне интересно слушать от кого-то об этом, успокаивает что ли... хотя иногда меня заносит в мистику, в общем хочется определиться)
✅учиться базовой медицине у тебя или вместе (бытовые ситуации и экстренные, мне кажется я об этом мало знаю...)
✅вместе танцевать (линди-хоп, твист, бачата, что-то весёленькое)
А вот чего я не терплю с кем бы то ни было:
❌болтать о том кааак тяжела жизнь... *🎼звучит музыка страдания*
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
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