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Смоленск
Профиль пользователя Kyokatye

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О себе

Я многодетная мама. Замужем. Ищу друзей. Людей близких по духу. Для общения и приятного времяпровождения

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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