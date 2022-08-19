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Смоленск
Профиль пользователя Klaud

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О себе

Живу один, могу прегласить в гости на чай, либо приехать, пишите

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🏫 Учеба🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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