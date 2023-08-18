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Смоленск
Смоленск
Профиль пользователя Innna
О себе
Люблю гулять с собаками да и просто гулять. Музыка и фильмы разных жанров. Со спортом дружу не очень, но люблю кататься на великах. Рисую иногда, но не великий художник. Люблю смотреть сериалы и аниме.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
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