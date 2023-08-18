⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Смоленск

Смоленск
Профиль пользователя Innna

фото пользователя Innna

О себе

Люблю гулять с собаками да и просто гулять. Музыка и фильмы разных жанров. Со спортом дружу не очень, но люблю кататься на великах. Рисую иногда, но не великий художник. Люблю смотреть сериалы и аниме.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Смоленск → пообщаться

Хочу найти подругу с которой можно гулять и говорить обо всем )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Wrednayatema0

Смоленск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу-сестру

Откликнулось 9 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Смоленск

маленькое фото пользователя Kyokatye
маленькое фото пользователя NexusKrou
маленькое фото пользователя DRIMING
маленькое фото пользователя lex1819
маленькое фото пользователя Nice67
маленькое фото пользователя Rupert
маленькое фото пользователя Olja666
маленькое фото пользователя Roman85
маленькое фото пользователя Olga_Sml
маленькое фото пользователя Maria12
маленькое фото пользователя Alukard
маленькое фото пользователя Klaud
маленькое фото пользователя Qwerty123Qwer
маленькое фото пользователя KAPINA
маленькое фото пользователя Nikitos61297
маленькое фото пользователя anabaranoskaa701
маленькое фото пользователя maksimjch1988
маленькое фото пользователя Teo._.dor
маленькое фото пользователя Masha_Hermit
маленькое фото пользователя Bityha
маленькое фото пользователя s.aalekseevna
маленькое фото пользователя Mary5
маленькое фото пользователя vova7
маленькое фото пользователя Tatiana33
маленькое фото пользователя Hasky
маленькое фото пользователя mr_jr
маленькое фото пользователя Kslma
маленькое фото пользователя Black_Lady3067

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам