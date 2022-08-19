⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Смоленск

Смоленск
Профиль пользователя Ekaterina31

фото пользователя Ekaterina31
фото #2 пользователя Ekaterina31
фото #3 пользователя Ekaterina31
фото #4 пользователя Ekaterina31
фото #5 пользователя Ekaterina31
фото #6 пользователя Ekaterina31
фото #7 пользователя Ekaterina31

О себе

Домохозяйка , люблю гулять по парку, люблю смотреть фильмы ,комедии. Зиму люблю.

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Шутки про говно 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 💃 Потанцевать 🇬🇧 Изучение нового 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Смоленск → прогуляться, перекусить
В парке погулять.
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Смоленск

Ищешь друзей и компанию в городе Смоленск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Смоленск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.