Смоленск
Профиль пользователя DRIMING
О себе
Я хз лол
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🚶♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия
События пользователя
Участие в других событиях
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