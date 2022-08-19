Смоленск
Профиль пользователя Daria.22
О себе
Коротко о себе! Веселая общительная насчёт увлечений всего по немногу
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💬 Пообщаться онлайн 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия
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