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Смоленск
Смоленск
Профиль пользователя daniil.mozgin
О себе
Читаю non-fiction, маркетинг, психология, бизнес. Хожу на турники и в зал
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт
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