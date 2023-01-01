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Смоленск
Профиль пользователя daniil.mozgin

фото пользователя daniil.mozgin

О себе

Читаю non-fiction, маркетинг, психология, бизнес. Хожу на турники и в зал

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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