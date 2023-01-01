О себе

Люблю путешествовать и познавать что-то новое, обожаю природу и прогулки на свежем воздухе. Не могу быть один, потому что близнец, нравится проводить время в хорошей компании людей ( Рестораны, клубы, загородный отдых, настольные игры, караоке). Эрудицией и юмором вроде бы не обделён …))) Да и девушек всегда пропускаю)) Познакомлюсь с адекватными людьми!)