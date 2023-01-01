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Смоленск
Профиль пользователя Andrey_sk7

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О себе

Люблю путешествовать и познавать что-то новое, обожаю природу и прогулки на свежем воздухе. Не могу быть один, потому что близнец, нравится проводить время в хорошей компании людей ( Рестораны, клубы, загородный отдых, настольные игры, караоке). Эрудицией и юмором вроде бы не обделён …))) Да и девушек всегда пропускаю)) Познакомлюсь с адекватными людьми!)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Смоленск → прогуляться, перекусить

пойти Hagen/Lick u

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