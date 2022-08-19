Смоленск
Профиль пользователя anabaranoskaa701

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О себе

Ищу подругу чтобы пить , разговаривать на любые темы 👍😊

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность

Не нравится:

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

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