Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

Люберцы → Другое Ищу компанию для поездки в Нижний Новгород(на авто) в середине Июня.

Альметьевск → Другое Я ищу друзей для общения. Буду рада знакомству)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Смоленск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.