Смоленск
Профиль пользователя Alukard

фото пользователя Alukard
фото #2 пользователя Alukard

О себе

Найти общий язык легко. Но насколько долго продержаться

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Смоленск → прогуляться, перекусить

Кто идёт по смол гулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Lerneri
Чебоксары → Другое

Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?

маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое

Общение, схожие интересы

маленькое фото пользователя Teo._.dor
Смоленск → Другое

Кто-то в Смоленске выходит гулять?😅

маленькое фото пользователя IrinaReiko
Смоленск → Другое

Кто хочет на квадриках покататься?

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