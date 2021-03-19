Славянск-на-Кубани
Профиль пользователя Jull

фото пользователя Jull

О себе

Люблю слушать музыку,аниме и крыс

Профиль обновлён 16 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 🏢 Работа ☣️ Токсичность

События пользователя

Славянск-на-Кубани → пообщаться

Пабг,Мобайл Леджендз

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Thesis
Краснодар → Другое

Давай поболтаем😉

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