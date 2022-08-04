Симферополь
Профиль пользователя Vasia

фото пользователя Vasia

О себе

Не люблю много писать , гораздо легче общаться в живую , так можно законектиться и понять твоё или нет , чем просто писать кучу всего важного и не важного

Профиль обновлён 22 декабря 2022 г.

События пользователя

Симферополь → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristina_Kiara
Москва → Другое

Да, найти друга

маленькое фото пользователя Sveta000
Москва → Другое

Просто ищу подругу

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Симферополь

Ищешь друзей и компанию в городе Симферополь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Симферополь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.