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Симферополь
Профиль пользователя Vadim88

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О себе

Я вегетерианец.
Музыка: Руки вверх, Виагра, машина времени, авария, тату, глюкоза, такие певцы как шафутинский, Макаревич, Шевчук, и др. , все от чего не загибаются уши.
Спорт: велик , путешествия в горы , лес и море.

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 💨 Кальян 🎭 Театр 💃 Потанцевать
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