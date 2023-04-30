Симферополь
Профиль пользователя svmartov
О себе
Люблю свою работу инженером - сталкиваться с новыми вызовами и решать их.
Занимаюсь фитнесом без фанатизма.
В свободное время занимаюсь активизмом.
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
🪐 Астрология / таро ✝️ Религия
Другие пользователи из города Симферополь
Ищешь друзей и компанию в городе Симферополь?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Симферополь.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.