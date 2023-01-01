⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Симферополь

Симферополь
Профиль пользователя Qwer37

фото пользователя Qwer37

О себе

Веду здоровый образ жизни, верующий, работаю, радуюсь жизни.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы✝️ Религия💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян🎲 Настольные игры

События пользователя

Симферополь → прогуляться, перекусить

Прагуляца ,пообщаться

Симферополь → прогуляться, перекусить

Прогуляться а центре города

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя anastasia2606

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу приятных в общении людей)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Давай поболтаем ) чего там у тебя интересного ?😊

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → пообщаться

Вызов брошен😂получится подружиться еще как. Сложные люди - интересные люди.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lars

Симферополь → собрать компанию

Недавно в Крыму ищю себе подруг и друзей .

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя 1357

Симферополь → прогуляться, перекусить

Хорошо провести время, выпить коньяк

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Marusya_1113

Ростов-на-Дону → пообщаться

Взаимные интересы и симпатия

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Komsom0lka

Симферополь → прогуляться, перекусить

Настолки Феодосия-Щебетовка

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Sphinx

Владивосток → пообщаться

Пообщаюсь на тему корейской культуры 😉

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Kamelia

Симферополь → прогуляться, перекусить

Сходить прогуляться или в кино)

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Симферополь

маленькое фото пользователя Arnine
маленькое фото пользователя Ernestok
маленькое фото пользователя iGarryan
маленькое фото пользователя camarIK
маленькое фото пользователя STania
маленькое фото пользователя Valee777
маленькое фото пользователя Hvjoync
маленькое фото пользователя Pollly
маленькое фото пользователя Ky3mu4
маленькое фото пользователя Mark1
маленькое фото пользователя Aleks82
маленькое фото пользователя Angelok1989
маленькое фото пользователя AlexeyPasuGusei
маленькое фото пользователя Sula
маленькое фото пользователя 20041a
маленькое фото пользователя Zzzxxx1979
маленькое фото пользователя svmartov
маленькое фото пользователя Dasha24
маленькое фото пользователя Dhdvvhhdd
маленькое фото пользователя Eugene
маленькое фото пользователя JIentiay
маленькое фото пользователя Amir06
маленькое фото пользователя An4ytka
маленькое фото пользователя Manu7
маленькое фото пользователя Irensunny
маленькое фото пользователя Lenura
маленькое фото пользователя Anastasiyamlnk
маленькое фото пользователя Sancha

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам