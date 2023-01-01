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Симферополь
Симферополь
Профиль пользователя Qwer37
О себе
Веду здоровый образ жизни, верующий, работаю, радуюсь жизни.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы✝️ Религия💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового
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