Был в сети на прошлой неделе

Сходить прогуляться или в кино)

Хорошо провести время, выпить коньяк

Недавно в Крыму ищю себе подруг и друзей .

Вызов брошен😂получится подружиться еще как. Сложные люди - интересные люди.

Давай поболтаем ) чего там у тебя интересного ?😊

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

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