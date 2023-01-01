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Симферополь
Симферополь
Профиль пользователя Nmilk
О себе
Привет , а я фотограф , дада, еще немного музыкант , люблю концерты , кофе и творческих людей
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога
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