Привет, хола, бонжур!☀️ Я ищу с кем можно просто поболтать. Мы можем говорить о всяких глупостях или о чем-то глубоком (о Марианской впадине, например). Будет здорово, если можно будет с кем-то посмеяться. Если любишь мемы, то сразу вэлкам. Одна и тысяча хобби: книги, фильмы/сериалы, психология, языки и ещё много чего. Люблю узнавать что-то новое, прогулки и чай. Нравится говорить как о повседневных вещах, так и об искусстве, науке (на поверхностном уровне скорее). Могу поддержать почти любой разговор✌️

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика ☣️ Токсичность

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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