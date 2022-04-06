Симферополь
Профиль пользователя moon_soul
О себе
Привет, хола, бонжур!☀️
Я ищу с кем можно просто поболтать. Мы можем говорить о всяких глупостях или о чем-то глубоком (о Марианской впадине, например). Будет здорово, если можно будет с кем-то посмеяться. Если любишь мемы, то сразу вэлкам.
Одна и тысяча хобби: книги, фильмы/сериалы, психология, языки и ещё много чего. Люблю узнавать что-то новое, прогулки и чай. Нравится говорить как о повседневных вещах, так и об искусстве, науке (на поверхностном уровне скорее).
Могу поддержать почти любой разговор✌️
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Обо всём на свете🙃
Хочу познакомимся с новыми интересными людьми
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
обсудим интересы?
Хочу пообщаться, в дальнейшем найти подруг
Любимый фильм Уэса Андерсена (?)
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