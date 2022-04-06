Симферополь
Профиль пользователя moon_soul

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О себе

Привет, хола, бонжур!☀️
Я ищу с кем можно просто поболтать. Мы можем говорить о всяких глупостях или о чем-то глубоком (о Марианской впадине, например). Будет здорово, если можно будет с кем-то посмеяться. Если любишь мемы, то сразу вэлкам.
Одна и тысяча хобби: книги, фильмы/сериалы, психология, языки и ещё много чего. Люблю узнавать что-то новое, прогулки и чай. Нравится говорить как о повседневных вещах, так и об искусстве, науке (на поверхностном уровне скорее).
Могу поддержать почти любой разговор✌️

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Простое, легкое общение 🤗

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Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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Обо всём на свете🙃

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Санкт-Петербург → Другое

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

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Москва → Другое

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

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Москва → Другое

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

маленькое фото пользователя Vitka_ann
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Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

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обсудим интересы?

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Хочу пообщаться, в дальнейшем найти подруг

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Москва → Другое

Любимый фильм Уэса Андерсена (?)

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