О себе

Очень много времени уделяю своей работе и карьере (люблю это дело, да)

Но и о себе любимой стараюсь не забывать ❤️ ищу приятную компанию, с кем можно было бы пообщаться на самые разные темы, я человек мгновения «здесь и сейчас», если есть сомнения между «да и нет» выбирать следует да)

Могу выслушать и поддержать. Сама тоже ищу друга/подругу, близкого человека с которым было бы в первую очередь комфортно общаться