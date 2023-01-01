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Симферополь
Очень много времени уделяю своей работе и карьере (люблю это дело, да)
Симферополь
Профиль пользователя Lera78
О себе
Очень много времени уделяю своей работе и карьере (люблю это дело, да)
Но и о себе любимой стараюсь не забывать ❤️ ищу приятную компанию, с кем можно было бы пообщаться на самые разные темы, я человек мгновения «здесь и сейчас», если есть сомнения между «да и нет» выбирать следует да)
Могу выслушать и поддержать. Сама тоже ищу друга/подругу, близкого человека с которым было бы в первую очередь комфортно общаться
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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