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Симферополь
Профиль пользователя Lechiy

фото пользователя Lechiy

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Симферополь → собрать компанию

Собрать компанию

маленькое фото пользователя Svet2017
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Frensis

Симферополь → собрать компанию

В Симферополе

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя iGarryan

Симферополь → собрать компанию

Ищу друзей на отдых и поездки, хорошее время проведения, и общения.

Откликнулся 1 участник

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