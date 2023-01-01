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Симферополь
Симферополь
Профиль пользователя Lechiy
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
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