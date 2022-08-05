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Симферополь
Профиль пользователя Kapellan

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О себе

Скорее благодарный слушатель нежели интересный рассказчик.
Работаю поваром, недавно начал заниматься китайскими боевыми искусствами, люблю активный отдых и долгие пешие прогулки, иногда маршрут важнее места назначения)

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 💩 Шутки про говно 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогулка на катере!)
Санкт-Петербург → другое
Ищу желающих сыграть в онлайн версию настольной игры "Бункер"
Санкт-Петербург → активный отдых
Прогулка на питбайке!
Санкт-Петербург → сходить на мероприятие
Сходить в гости к енотам!
Санкт-Петербург → активный отдых
Прокатиться на квадроциклах
Санкт-Петербург → активный отдых
Прогулка на гидроцикле!
Санкт-Петербург → активный отдых
Прогулка на квадроцикле
Санкт-Петербург → активный отдых
Прогулка на гидроцикле

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
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АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
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Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое
Заголовок : пук 🌚🌝
маленькое фото пользователя Darina5688
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
маленькое фото пользователя Margaret2003
Санкт-Петербург → Другое
О чем нибудь)
маленькое фото пользователя Aliseee
Санкт-Петербург → Другое
Хочу попробовать те самые 36 вопросов и 4 минуты зрительного контакта
маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое
ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться
маленькое фото пользователя Pusya
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогулялся по городу и пообщатся по слушать музыку
маленькое фото пользователя Mashshsh
Санкт-Петербург → Другое
Посетить Угрюмочную вечером пятницы или субботы
маленькое фото пользователя ILIS
Санкт-Петербург → Другое
В любое удобное время дружелюбно провести досуг
маленькое фото пользователя VladislavZh
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на катере в Питере
маленькое фото пользователя Marina.Y
Санкт-Петербург → Другое
19.08 (выходные с палатками) 🏕️
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по Питеру
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