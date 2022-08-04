Увлекаюсь всем понемногу, от прогуляться посидеть по петь послушать музыку, и на великах покататься на мотиках, съездить к морю, в лес по грибы, настольные игры, о себе далее расскажу больше...

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

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Симферополь → собрать компанию Ищу друзей на отдых и поездки, хорошее время проведения, и общения.

Симферополь → Другое Поехать с ночёвкой к морю

Симферополь → Другое Недавно в Крыму ищю себе подруг и друзей .

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Симферополь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.