Симферополь
Профиль пользователя iGarryan
О себе
Увлекаюсь всем понемногу, от прогуляться посидеть по петь послушать музыку, и на великах покататься на мотиках, съездить к морю, в лес по грибы, настольные игры, о себе далее расскажу больше...
Профиль обновлён 1 июля 2023 г.
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