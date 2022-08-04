Приехала в Симферополь на 10 дней. Хочется с кем-нибудь погулять по городу

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Симферополь → прогуляться, перекусить Погулять по Симферополю. Я тут недавно и ненадолго

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