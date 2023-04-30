⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Симферополь

Симферополь
Профиль пользователя Dasha24

фото пользователя Dasha24

О себе

Больше предпочитаю живое общение,если ты любитель увидеться в первый день,первый час. Не пиши мне. Я считаю,стоит пару дней ,неделю вначале пообщаться в сети.
Я увлекаюсь,психологией,рекламой,копирайтингом и маркетингом. Путешествия и медитации

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💕 Обсудить отношения📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💨 Кальян

События пользователя

Симферополь → пообщаться

Я хочу общение онлайн только с жителями Симферополя.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Absonderlihc

Симферополь → прогуляться, перекусить

О том,о сем поговорить

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Симферополь

маленькое фото пользователя EVIKA
маленькое фото пользователя Zakir_2303
маленькое фото пользователя sampie
маленькое фото пользователя Dangerous
маленькое фото пользователя camarIK
маленькое фото пользователя Eugene
маленькое фото пользователя Eduard
маленькое фото пользователя Juli.a
маленькое фото пользователя Aleks82
маленькое фото пользователя EvGr
маленькое фото пользователя mantra.666
маленькое фото пользователя SOFIIII
маленькое фото пользователя Temnyj
маленькое фото пользователя STania
маленькое фото пользователя Bad.girl
маленькое фото пользователя Shama
маленькое фото пользователя moon_soul
маленькое фото пользователя Al_ia
маленькое фото пользователя nreddnrush
маленькое фото пользователя Dmitriy12345
маленькое фото пользователя 20041a
маленькое фото пользователя Valee777
маленькое фото пользователя Absonderlihc
маленькое фото пользователя IndiGo
маленькое фото пользователя Neil_pew
маленькое фото пользователя Arnine
маленькое фото пользователя Lars
маленькое фото пользователя Amir06

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам