О себе

Больше предпочитаю живое общение,если ты любитель увидеться в первый день,первый час. Не пиши мне. Я считаю,стоит пару дней ,неделю вначале пообщаться в сети.

Я увлекаюсь,психологией,рекламой,копирайтингом и маркетингом. Путешествия и медитации