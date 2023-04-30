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Симферополь
Больше предпочитаю живое общение,если ты любитель увидеться в первый день,первый час. Не пиши мне. Я считаю,стоит пару дней ,неделю вначале пообщаться в сети.
Симферополь
Профиль пользователя Dasha24
О себе
Больше предпочитаю живое общение,если ты любитель увидеться в первый день,первый час. Не пиши мне. Я считаю,стоит пару дней ,неделю вначале пообщаться в сети.
Я увлекаюсь,психологией,рекламой,копирайтингом и маркетингом. Путешествия и медитации
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
💕 Обсудить отношения📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💨 Кальян
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