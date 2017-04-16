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Симферополь
Симферополь
Профиль пользователя Angelok1989
О себе
Люблю прогулки, новые знакомства, путешествия по незнакомым городам
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги
Не нравится:
☣️ Токсичность🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро
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