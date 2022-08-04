Симферополь
Профиль пользователя Absonderlihc

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О себе

В Симферополе недавно,хочу найти друзей с которыми смогу бороздить просторы города за стаканчиком кофейка и не только 😉
Люблю одиночество,но не настолько,чтобы находиться в нем постоянно,поэтому я и пишу здесь.

Профиль обновлён 30 ноября 2022 г.

События пользователя

Симферополь → прогуляться, перекусить

О том,о сем поговорить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinashly
Москва → Другое

Поболтать в телеге)

маленькое фото пользователя Kris_tina
Москва → Другое

Общение, друзья

маленькое фото пользователя Vasia
Симферополь → Другое

Найти подругу

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