Одинокий человек который коратает время за компьютером и чтением книг. С удовольствием прогуляюсь или иначе выберусь из круговорота дом/работа. Сразу на долго меня не хватит, так как я ценю и одиночество

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян

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