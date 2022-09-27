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Щелково
Щелково
Профиль пользователя Yuri333
О себе
Не люблю негативные темы. Приюактикую позитив, развлечение, легкость, непринужденность.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт
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