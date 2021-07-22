Щелково
Профиль пользователя Vicci

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О себе

👋 Меня зовут Вика) Ищу дружескую компанию. Из предпочтений ролики, бег, вылазки с палатками и походы. Зимой коньки, лыжи и сноуборд. Сходить в киношку-кафешку тоже за) Люблю концерты (последний раз была на НАИВ) и театры. За любой кипишь 🙃

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги ✝️ Религия

События пользователя

Щелково → пообщаться

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanushka
Москва → Другое

Ищу компанию и друзей 33+

маленькое фото пользователя Nika.32
Щелково → Другое

В поиске подруги 💃 💃

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