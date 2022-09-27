⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Щелково
Щелково
Щелково
Профиль пользователя Tatiana777
О себе
Общительная, веселая активная 😆😋😊
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎲 Настольные игры
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Щелково
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам