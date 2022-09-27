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Щелково
Профиль пользователя Tatiana777

фото пользователя Tatiana777

О себе

Общительная, веселая активная 😆😋😊

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎲 Настольные игры

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💃 Потанцевать

События пользователя

Щелково → прогуляться, перекусить

Кто со мной гулять 😝

Щелково → другое

Найти друзей для встреч, общения, веселья, не на 2раза а на всю жизнь

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nastia223

Москва → пообщаться

Ищу подругу для общения и встреч,давай общаться на любые темы!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя MisterAnderson

Чебоксары → пообщаться

Пообщаться, найти интересных собеседников

Откликнулись 2 участника

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Щелково → сходить на мероприятие

В поиске подруги 💃 💃

Откликнулись 2 участника

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