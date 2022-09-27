Щелково
Профиль пользователя Nika.32

фото пользователя Nika.32

О себе

Занимаюсь спортом, иногда читаю книги 📚, посещаю иногда концерты поп-исполнителей

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Щелково → прогуляться, перекусить

В поиске подруги 💃💃

Щелково → сходить на мероприятие

В поиске подруги 💃 💃

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

Москва → Другое

Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

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