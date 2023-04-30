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Щелково
Профиль пользователя JackNemo

фото пользователя JackNemo
фото #2 пользователя JackNemo

О себе

Очень творческий человек.
Снимаю клипы, озвучиваю свои работы по короткометражкам, фотографирую, занимаюсь VFX

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Шутки про говно 📚 Книги ☣️ Токсичность

События пользователя

Щелково → другое
Пообщаться, погулять, по фотографировать
Москва → другое
Летняя Фотосессия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое
Простое человеческое общение
маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
маленькое фото пользователя KseniaV
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое
Активный отдых
маленькое фото пользователя Kristina
Калуга → Другое
Пообщаться, новые знакомства, welcome :)
маленькое фото пользователя AnnNyn
Волгоград → Другое
Да просто поболтать от скуки
маленькое фото пользователя nicomars
Москва → Другое
Ищу друзей по всему миру😌
маленькое фото пользователя Tamlakari
Москва → Другое
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
маленькое фото пользователя Snowname
Балашиха → Другое
Ищу подругу для общения
маленькое фото пользователя Anastasia20
Узловая → Другое
Ищу себе друга для общения . Давайте общаться
маленькое фото пользователя Igor_86
Москва → Другое
Познакомиться с новыми людьми
маленькое фото пользователя Denis1009
Москва → Другое
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