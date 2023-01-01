Шанхай
Профиль пользователя MrVlad

фото пользователя MrVlad
фото #2 пользователя MrVlad
фото #3 пользователя MrVlad

О себе

Очень много езжу в командировки

Профиль обновлён 18 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пока в командировке

Москва → пообщаться

Интересен networking

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Шанхай

Ищешь друзей и компанию в городе Шанхай?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Шанхай.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.