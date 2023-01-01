Шанхай
Профиль пользователя IrinaNik

фото пользователя IrinaNik
фото #2 пользователя IrinaNik

О себе

Читаю книги, изучаю иностранные языки, путешествую

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Позитивные мотивирующие разговоры))

Москва → прогуляться, перекусить

Приезжаю в Москву, хочу погулять пообщаться с интересными людьми

Москва → прогуляться, перекусить

Открыта для новых встреч и знакомств

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.