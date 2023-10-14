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Шахты
Профиль пользователя Marina84

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О себе

Я хочу найти новые знакомства и друзей. Я очень добрый и отзывчивый человек. Можем пообщаться на любые темы и я могу найти общий язык с кем угодно. Живу в Шахтах, хочу пообщаться с кем то новым. ;)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
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  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам