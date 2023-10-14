⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Шахты
Шахты
Шахты
Профиль пользователя Marina84
О себе
Я хочу найти новые знакомства и друзей. Я очень добрый и отзывчивый человек. Можем пообщаться на любые темы и я могу найти общий язык с кем угодно. Живу в Шахтах, хочу пообщаться с кем то новым. ;)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры
Не нравится:
Другие пользователи из города Шахты
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам