Москва
Профиль пользователя LanaS
О себе
увлекаюсь танцами , люблю прогулки по Москве, и кальян , хочется найти подругу , с которой будем выходить гулять, ходить в заведения, тусить😌и конечно классно фоткаться🥂
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подружку 💕
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Девкиии, я за любой кипишь
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Ищу подружку❤️🩹
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Москва → Другое
Пропала подруга! Ищууууу
Москва → Другое
Ищу подругу🥂
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу
Москва → Другое
Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян
Москва → Другое
Разыскиваются красивые и весёлые подруги!
Москва → Другое
Найти девочку, для похода в кальяную
Москва → Другое
Кто хочет погулять, пишите)
Москва → Другое
Потусить в баре
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.