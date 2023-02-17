Москва
Профиль пользователя LanaS

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О себе

увлекаюсь танцами , люблю прогулки по Москве, и кальян , хочется найти подругу , с которой будем выходить гулять, ходить в заведения, тусить😌и конечно классно фоткаться🥂

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку🖤

Москва → прогуляться, перекусить

Девчонки, пошлите гулять💕🥂

Москва → прогуляться, перекусить

Круто провести время

Участие в других событиях

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