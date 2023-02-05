Шахты
Профиль пользователя Ekvtime

фото пользователя Ekvtime
фото #2 пользователя Ekvtime

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Шахты → прогуляться, перекусить

Встретиться по обоюдному желанию)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя jiulaan
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу погулять и приятно провести время

маленькое фото пользователя Leza
Ростов-на-Дону → Другое

Пошли погуляем солнце

маленькое фото пользователя Yana_Sinner
Москва → Другое

Давайте пообщаемся) на темы таро, эзотерики, создания мира и тд

маленькое фото пользователя Eyrena
Ростов-на-Дону → Другое

Вкусно жрать 😄 не пропускает, что ищу друзей

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Другие пользователи из города Шахты

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.