⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Шахты

Шахты
Профиль пользователя Diana_19

фото пользователя Diana_19

О себе

В отношениях, ищю новые знакомства (друзей).
Хочется найти компанию, чтобы вместе: гулять, общаться, путешествовать, веселиться.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Шахты

маленькое фото пользователя Angel1991
маленькое фото пользователя Dudu
маленькое фото пользователя Tosha
маленькое фото пользователя Andrew3210_1
маленькое фото пользователя Marina84
маленькое фото пользователя Alina_pl
маленькое фото пользователя Ekvtime
маленькое фото пользователя Vlad01
маленькое фото пользователя A_L_E_X
маленькое фото пользователя Pavel99
маленькое фото пользователя Grish
маленькое фото пользователя Rdss
маленькое фото пользователя Liaaa220
маленькое фото пользователя Marines
маленькое фото пользователя Nika_2000
маленькое фото пользователя Evgeniya_kiss

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам