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Шахты
В отношениях, ищю новые знакомства (друзей).
Шахты
Профиль пользователя Diana_19
О себе
В отношениях, ищю новые знакомства (друзей).
Хочется найти компанию, чтобы вместе: гулять, общаться, путешествовать, веселиться.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога
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