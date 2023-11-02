⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Шахты
Шахты
Шахты
Профиль пользователя Alina_pl
О себе
Люблю животных,у меня 3 кота и 7 собак😂люблю что-то изобретать из интерьера и не только и рисовать..живопись и классика как успокоительное от плохого настроения.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏢 Работа🏫 Учеба💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Шахты
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам