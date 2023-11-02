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Шахты
Профиль пользователя Alina_pl

фото пользователя Alina_pl

О себе

Люблю животных,у меня 3 кота и 7 собак😂люблю что-то изобретать из интерьера и не только и рисовать..живопись и классика как успокоительное от плохого настроения.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏢 Работа🏫 Учеба💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Что делать когда пришло выгорание?

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Шахты → пообщаться

Ищу подружек💛может кто-то тоже одинок

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Участие в других событиях

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Тольятти → пообщаться

Девчачьи разговоры, обсуждение мальчиков и косичек

Откликнулось 12 участников

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