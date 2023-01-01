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Шадринск
Профиль пользователя Lika_2500

фото пользователя Lika_2500

О себе

Очень люблю читать книги, особенно классику
Обожаю смотреть футбол, любимый футболист Серхио Рамос, любимые клубы: ФК Зенит, ФК Барселона, ФК Реал Мадрид

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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