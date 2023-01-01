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Шадринск
Очень люблю читать книги, особенно классику
Шадринск
Профиль пользователя Lika_2500
О себе
Очень люблю читать книги, особенно классику
Обожаю смотреть футбол, любимый футболист Серхио Рамос, любимые клубы: ФК Зенит, ФК Барселона, ФК Реал Мадрид
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба✝️ Религия📺 Политика💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан
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