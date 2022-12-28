Шадринск
Профиль пользователя Evgeniy27
О себе
Небольшая информация о себе.
Профиль обновлён 19 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия
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