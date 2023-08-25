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Северск
Профиль пользователя Olivia_1892

фото пользователя Olivia_1892

О себе

Я меломан,люблю разную музыку и разные жанры кино.Учусь в университете дистанционно,воспитываю 2 детишек, веду свой блог,занимаюсь писательством. Уважаю чужие границы и взамен требую того же. Оптимист и реалист :) в плохом настроении из меня вытекает сарказм, в ярость прихожу крайне редко. Люблю мир, а вот людей не очень.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🏫 Учеба💩 Шутки про говно✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность📺 Политика🏢 Работа🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры
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