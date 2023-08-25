О себе

Я меломан,люблю разную музыку и разные жанры кино.Учусь в университете дистанционно,воспитываю 2 детишек, веду свой блог,занимаюсь писательством. Уважаю чужие границы и взамен требую того же. Оптимист и реалист :) в плохом настроении из меня вытекает сарказм, в ярость прихожу крайне редко. Люблю мир, а вот людей не очень.