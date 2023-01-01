О себе

Ищу амбициозных, стремительных, развивающихся, людей, у которых есть свой бизнес или идеи для ведения бизнеса или же просто хотите заняться своим делом. Если вы умеете зарабатывать, а не работать и желаете поделиться всей полезной информацией, которую знаете.