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Северодвинск
Профиль пользователя D.e.n.i.s

фото пользователя D.e.n.i.s

О себе

Ищу амбициозных, стремительных, развивающихся, людей, у которых есть свой бизнес или идеи для ведения бизнеса или же просто хотите заняться своим делом. Если вы умеете зарабатывать, а не работать и желаете поделиться всей полезной информацией, которую знаете.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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