Севастополь
Профиль пользователя Zdxq

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О себе

Военный

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Военный человек

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milena8888
Москва → Другое

Просто поболтать о разном

маленькое фото пользователя Angelina25
Брянск → Другое

Давайте поболтаем )

маленькое фото пользователя Ylia18
Пенза → Другое

Новые знакомства, а там как получится

маленькое фото пользователя Olya23
Санкт-Петербург → Другое

Всегда рада новым людям!

маленькое фото пользователя AlenyLLlka
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)

маленькое фото пользователя Tini
Челябинск → Другое

Любите себя !

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