Севастополь
Профиль пользователя Zdxq
О себе
Военный
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 📚 Книги 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Просто поболтать о разном
Брянск → Другое
Давайте поболтаем )
Пенза → Другое
Новые знакомства, а там как получится
Санкт-Петербург → Другое
Всегда рада новым людям!
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)
Челябинск → Другое
Любите себя !
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