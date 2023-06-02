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Севастополь
Профиль пользователя Yulia92

фото пользователя Yulia92

О себе

Работаю удаленно, люблю йогу и пилатес, у меня есть французский бульдог, пока проживаю в Симферополе, но скоро перееду на юбк.
Ищу компанию потусить в клубе или покурить кальян.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

События пользователя

Ялта → сходить на мероприятие

Потусить, выходные или на Новый год ✨

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Севастополь → прогуляться, перекусить

Для душевного общения)

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Севастополь → собрать компанию

Ищу единомышленников

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