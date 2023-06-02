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Севастополь
Работаю удаленно, люблю йогу и пилатес, у меня есть французский бульдог, пока проживаю в Симферополе, но скоро перееду на юбк.
Севастополь
Профиль пользователя Yulia92
О себе
Работаю удаленно, люблю йогу и пилатес, у меня есть французский бульдог, пока проживаю в Симферополе, но скоро перееду на юбк.
Ищу компанию потусить в клубе или покурить кальян.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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