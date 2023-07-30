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Севастополь
Профиль пользователя Veloce

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О себе

Люблю слушать разную музыку rammstein,дурной вкус,перемотка,noize и т.д. Сам люблю активный отдых и новые знакомства.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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