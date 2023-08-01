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Севастополь
Профиль пользователя Valerius_fire_Z

фото пользователя Valerius_fire_Z

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу пообщаться. Пообщаться и познакомиться с людьми.

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AndreiM

Москва → пообщаться

Обсудить твои интересы, найти общие)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя GOATZILLA

Москва → пообщаться

Дискутировать за жизу

Откликнулись 4 участника

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