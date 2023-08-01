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Севастополь
Севастополь
Профиль пользователя Valerius_fire_Z
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры
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